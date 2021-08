Eesti toidukultuuri arendamiseks ja tutvustamiseks maailmas loodi uus Külalislahkuse klaster

Külalislahkuse klastri moodustasid EHRL’i liikmed, kelle eesmärk on anda omalt poolt jõulisem tõuge Eesti viimisel gastronoomiamaailma tippude sekka. EHRLi liikmete sõnul on meil juba olemas kliendid, kes reisivad Eestisse hea toidu eesmärgil, aga seda segmenti on vaja teadlikult suurendada.