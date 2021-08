Toitumisnõustaja hoiatab: paksuks minemise hirmus rasvade menüüst välja jätmine võib kaasa tuua väga tõsiseid terviseprobleeme

Vitamiinide või mineraalainete puudusest on kõik kuulnud. Aga kes usuks seda, et enamik inimesi vaevleb rasvapuuduses? Seda enam, et rasvumine on üks meie ühiskonna suuremaid probleeme ... Aga just nii see on.