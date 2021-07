Sulle meeldib restoranitoit? Lihtne lahendus aitab sul seda ka kodus ise teha!

Kuidas saab olla nii, et üks blender on teistest peajagu üle? Kuidas üldse hinnata blenderi kvaliteeti? Miks väga paljud blenderid jäävad kodudes seisma, kuid Blendteci oma leiab alati igapäevaselt kasutust? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab vastuse uuest „Toidujuttude” podcast’i episoodist, sest külla on kutsutud Blendteci esindajad.

Saates räägitakse ka Blendteci puudutavatest üllatavatest faktidest. Näiteks sellest, et kuigi Blendtec on tuntud purustamisvõimsuse poolest, on selle terad täiesti nürid. Saatejuht Teele Teder viitab YouTube’i keskkonnas leiduvatele arvukatele videotele, kus näidatakse, et Blendtec suudab purustada ka iPhone’i nii, et sellest jääb järele vaid tolm. Tegelikkuses on aga Blendteci terad täiesti nürid ja neid nimetatakse sellepärast hoopis labadeks. Kui labad liiguvad 480 km/h siis nad ei peagi olema teravad.