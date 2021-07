KUULA SAADET | Vala välja! #54: “Veinikool: viinamarjad”. Kas valida Shiraz või Syrah? Mis neil vahet on?

Kõrvalmärkus: nii mõnigi kord kiputakse Syrah’ga seostama sellist marja nagu Petit Sirah. Ei, see ei ole väiksem versioon Syrah’st, vaid täiesti eraldiseisev marjasort, üsna haruldane pealegi. Nii palju küll, et Syrah on üheks Petit Sirah lapsevanemaks. Teiseks on Peloursin (ja kui te sellest ei ole midagi kuulnud, on täiesti arusaadav, see on nimelt väljasuremise äärel).