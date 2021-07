Ole targem! Üks suur viga, mida kodused grillijad liha marineerimisel teevad, rikub roa kindla peale ära

Poes müüdavatel lihadel pole kodus marineeritud grill -liha vastu midagi panna! Ise marinaadi tehes saad alati palju parema ja naturaalsema tulemuse, nii et töö on kindla peale vaeva väärt. Kuid on üks levinud viga marinaadi ja küpsetusmeetodi valikul, mis kogu protsessile vee peale tõmbab ja unistuse pehmest ja mahlasest lihast hoobilt kustutab.