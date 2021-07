Saage tuttavaks surimiga, imelise lisandiga igale toidulauale

Mis asi see surimi on?

Surimit tehakse naturaalselt kasvanud kalast. Toorelt kalalt eemaldatakse nahk ja luud. Filee hakitakse, pestakse ja kurnatakse, et saada kontsentreeritud kalapasta. Lisades kalapastale munavalget, õli, soola ja tärklist, saadakse surimimass, millest tehakse erineva kujuga surimitooteid, mida võib kohe süüa. Valgurikkus muudab surimi väga heaks energiaallikaks, samas on tegemist puhtast kalalihast valmistatud toiduga. Kuna kvaliteetsete surimitoodete puhul ei kasutata kunstlikke lisaaineid, sobib surimi nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Aastasadu tagasi hakati Lähis-Idas valmistama kalalihamassi, et süüa ära needki kalad, mis maitsesid küll hästi, kuid mille luudesisaldus muutis nende söömise ebameeldivaks. Nii leitigi viis, kuidas valmistada nende kalade lihast mass, millest siis omakorda teha erinevaid toite. Hiinas kasutatakse surimit näiteks kalafrikadellide tegemiseks, mis on osa traditsioonilisest supist geng. Hetkel on suurimaks surimitoodete tootjaks hoopis Jaapan, kus surimi on vältimatu osa iga jaapanlase elust.

Viči kaubamärgi all müüdavad tooted sisaldavad surimit, mis valmistatakse Vaikse ookeani mintai fileest.

Miks surimitooteid süüa?

Esimene põhjus on loomulikult maitse. Teiseks, surimitoodete väga lai kasutusvõimalus. Kolmandaks aga asjaolu, et surimi on äärmiselt toitaineterikas produkt. 100 grammi mõnda surimitoodet, milles sisaldub 50% surimit, annab vaid 90 kilokalorit ja alla 2% rasva.

Juba ammu on arstid täheldanud, et rohkesti kala ja kalast valmistatud tooteid tarbivatel inimestel on harvemini südame ja veresoonkonna haigusi. Kui igapäevaselt kala süüa ei soovi, siis on just surimitooted väga heaks asenduseks, et kalas leiduvad vajalikud ja kasulikud ained kätte saada.

Kui lähete poodi lõuna- või õhtusöögilauale surimitooteid valima, jälgige tähelepanelikult valitud toodete surimisisaldust. Nii saate olla kindlad, et annate oma kehale võimalikult palju vajalikke toitaineid.