Ohtralt kilosid kaotanud Maiken jagab edu saladust: seda nippi järgides on mul nüüd lihtsalt nii hea olla!

Ta on nüüdseks kogenud, et pärast viiendat suutäit võibki söömise tegelikult lõpetada. “Sest mu keha on juba omandanud selle, mille pärast toitu vajasin, ja jätkates söön lihtsalt söömise pärast.”

Maiken toob lihtsa näite: “Sõin ühel päeval pannkooke nagu tavaliselt ja märkasin, et mul oli pärast kaks tundi halb olla. Mõistsin, et iseenesest polnud selles tundes minu jaoks midagi uut, sest nii tundsin ma ennast alati pärast pannkoogi söömist, kuid siin ongi erinevus. Varem ei ole ma ealeski ajus registreerinud, et see tunne on tegelikult paha tunne.”