119-aastat elu! Maailma vanim naine peab oma pika ea saladuseks just nende toiduainete söömist

Naise tütar Serap Yueksel arvab, et tema pika eluea taga on kindlate naturaalsete toiduainete sage tarbimine: " Või , mesi ja juust olid alati laual. Ta tegi ise jogurtit ja keedab siiani endale hommikuks mune." Kuigi Arslanil on Alzheimer , on ta muus osas igati terve.

Arslanil on kuus last, 12 lapselast ja ilmselt päris ta oma pika ea oma emalt, kes elas 110-aastaseks. Tema ainsaks kahetsuseks on see, et tal ei ole lapselapselapsi. Küll ümbritsevad teda siiski igapäevaselt pereliikmed. Ta elab oma tütrega, tema abikaasa ja nende lastega.