RETSEPT | Magusalt maitsev ja lõhnav angervaksasiirup

Angervaksasiirupi tegemiseks on sul vaja angervaksa. Kogus sõltub muidugi mitmetest asjaoludest, kuid ühest parajast peotäiest täitsa piisab. Umbes liitri vee kohta, mida on sul on samuti vaja. Nagu ka 300 grammi mett ning rabarberit, et rüübe ei muutuks liiga läägeks.

Nüüd siirupi juurde. Selleks aja esmalt vesi keema ning tõsta tulelt. Oota kuni see on umbes kuuekümnele kraadile maha jahtunud ning lisa mesi. Kuigi esmapilgul võib selline viivitamine tunduda aja raiskamisena, on see siiski oluline, et linnumagus säilitaks kõik oma head omadused. Kõrgemate temperatuuride puhul paraku seda ei juhtu.