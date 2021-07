Blendtec - kõikvõimas blender

Mina valmistan lapsega koos erinevaid smuutisid ja jäätiseid, koos tehes oleme avastanud väga põnevaid uusi maitseid. Joel Ostrat

Blendteci maailmakuulsad blenderid on võimsad koduabilised, millega saab kiirelt valmistada nii troopilisi smuutisid kui ka marinaade, samuti värsket pähklivõid, mandlipiima, täiuslikku jahu, jäätiseid ja isegi kuumi suppe.

Suppide valmistamisel kuumutab Blendtec kreemise leeme 70 kraadini ehk supp on serveerimiseks kohe valmis. Seega ei pea sa isegi köögiviljade tükeldamisega ega eelküpsetamisega vaeva nägema. Supi kuumutamiseks kasutab blender enda jääkkuumust, lisaenergiat selleks ei kulu.

Suurepärane vahend toidu valmistamiseks lastega

Kokk, restoranipidaja ja saatejuht Joel Ostrat kasutab Blendteci blendereid nii oma restoranide köökides kui ka kodus toidu valmistamisel. Läbi aastate palju erinevaid köögitarvikuid läbi proovinud Ostrat soovitab Blendtecit just selle vastupidavuse ja mitmekesisuse pärast.

„Mina valmistan lapsega koos erinevaid smuutisid ja jäätiseid, koos tehes oleme avastanud väga põnevaid uusi maitseid. Smuutid tulevad siidised, kohevad ja sellised, et isegi läbi sõela lastes ei jää sellele midagi,” räägib Ostrat ja mainib, et suureks eeliseks on Blendteci blenderite suuremõõdulised kannud – ligi kaheliitrise kannuga saab korraga teha supi või smuutid tervele seltskonnale.

Ostrat lisab, et miks peaks koju ostma mõne tarviku, mille kvaliteet on küsitav – ka kodus ei tohiks teha toiduvalmistamises järeleandmisi. „Blendteciga saab teha väga mitmekesiseid toite, põhimõtteliselt on vaid kokkaja enda kujutlusvõime siin piiriks,” selgitab Ostrat.

Võimas abiline läbi aasta

Sügisel marjade valmimise ajal on alati palju tööd neist moosi tegemisega. Tänapäevane versioon on teha marjadest toormoosi ehk marjad purustada ja kiirelt külmutada. Ostrat ütleb, et Blendtec on siin imeline abimees. Kokk oli teinud 30 kilogrammist marjadest moosi vaid poole tunniga.

