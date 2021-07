Üllatavad toidu- ja ravimtaimed: täiesti võimatu välja rohida? Sööme ta siis ära!

On tõsi, et linnastunud inimene ei suuda enam tagasi pöörduda selle juurde, et kasutaksime oma loomulikku intuitsiooni, tundes ümbritsevast loodusest ära need taimed , mille söömine meie kõhtu täidab, mis meie kehale sobivad ja mis ka ravimina toimiksid. Isegi kodukassid ja koerad hakkavad seda tunnetust minetama. Kuid ärksamad meie seast kasvatavad ravimtaimi ka aias ja vaatavad ringi metsas, uurivad taimetarkadelt, kas see või teine on kuidagi ka ­sisse joodav või söödav ning kuidas kõlab kokku arstide ­pandud diagnoosiga või vanemate põetud haigustega.