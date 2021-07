Tee ise! Suvise õhtu hitt! Martha Stewarti õige coleslaw ei jäta kedagi külmaks

Võta aega ja ära hakka salatit sööma kohe siis, kui oled selle kokku seganud. Imeline coleslaw võiks külmkapis vähemalt tund aega seista, et kastmest tulevad maitsed ka köögiviljadesse imbuksid ja need veidi pehmeneksid. Enne serveerimist maitse veel korra salatit, kas seda on vaja veel maitsestada, sest külm temperatuur võib maitset vähendada.