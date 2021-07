NÕUANDED JA RETSEPTID | Kukeseeneaeg on käes! Kuidas ja mida valmistada eestlaste lemmikseentest?

Kukeseened sisaldavad üsna palju vett. Eriti vihmasel suvel, ja ka eriti suured seened võivad pannile pannes muljetavaldava koguse vett välja anda. Nii võib ka päris suurest seenekogusest jääda alles just paras pannitäis kastet. ­Kukeseened on küll kalorivaesed, aga üsna raskesti seeditavad. Nii pole väga imestada, et näiteks lapsed suurest seente ülistuslaulust eriti ei hooli. Kukeseentes on samas B-rühma vitamiine ja ka D-vitamiini. Kuldse värvuse taga on beetakaroteen, millest meie keha sünteesib A-vitamiini. Seened on ka kiudainerikkad.