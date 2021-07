Kuidas kujuneb veini hind?

Uuringutest on selgunud, et tarbijad peavad paremaks veine, mille hinnasildil on suuremad numbrid. Samal ajal on müüduimad just odavad veinid. Eestis tõstetakse ostukorvi väga odavaid veine lausa -80% ostudest. Tea aga, et soodsama ja keskmise hinnaklassi veinide puhul moodustab kõige suurema osa kõik see, mis päriselt vein ei olegi.