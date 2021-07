Toit ja palav ilm kokku ei sobi: vaata, millised vastikud ja ohtlikud bakterid kuuma ilmaga erinevates toitudes vohama hakkavad

Kuumade ilmadega on toidu õige säilitamine ja töötlemine eriti tähtis, sest soojad temperatuurid annavad võimaluse igasugustel pisikutel ja pahalastel võimust võtta. Mis on kõige ohtlikumad bakterid mis just praeguste kuumade ilmadega võivad suvistes toitudes ohtlikuks saada?