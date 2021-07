Oma Maitse suvenumbris: tikrid, sõstrad, seened ja tomatid potti ja purki, odavad veinid ja popid kokteilid ning palju lihtsaid argiroogasid mõnusaks suvepäevaks

Olla ja elada või lihtsalt hulkuda mere ääres või metsa läheduses — selles on midagi sügavalt taastavat. Ka kõige kiirem käik vaarikavõpsikusse annab juba sellise efekti, et energiat on rohkem ja meeled selged. Minu lapsepõlve marjametsad lõhnavad teisiti kui Pärnu rannaäärsed parkmetsad, ja nii on see alati olnud. Põhja pool käin siiani mustikaid korjamas, lõunas tean kasvavat palju kukeseeni, aga need laaned ja künkad ja lagendikud on nii suured ja laiad, et seal omapäi käimise kunst on linnas elades kaduma läinud.