Peakokk õpetab: kuidas grillida krevette?

Sügavkülmutatud krevettide sulatamine on oluline — sellest sõltub, kas saad hõrgud, pehmed ja kreveti maitsega krevetid või valged tombud, mis maitsevad nagu kanaliha. Kõige tüüpilisema sulatusviisi puhul ehk krevetid kaussi sulama, juhtub just see viimane, sest kogu hea maitse jääb sulatusvedelikku. Kõige lihtsam ja mugavam on sulatada krevette sõelal, nii et kogu sulamisvesi saab läbi sõela ära voolata. Nii jäävad krevetti kõik õiged maitsed alles.