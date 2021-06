Jaanijoogiks võta ikka see päris ehtne kali!

Tartus asuva A. Le Coqi Õllemuuseumi juht Mart Haldma rõhutab, et päris kaljaks saab nimetada ainult naturaalselt kääritatud jooki, milles on säilinud organismile kasulikud B-grupi vitamiinid ja mineraalained ning väärtuslikud aminohapped ja valgud. „Õiget kalja valmistatakse sama moodi nagu õlut – keedetakse kaljavirre ning see kääritatakse ja laagerdatakse. Just nii valmistatakse ka kõiki A. Le Coqi kaljasid,“ räägib Haldma. Peale A. Le Coqi toodangu on poodides teisigi ehtsaid kaljasid ja need tunnebki ära, kui uurida toote etiketti. „Kui etiketile on kirjutatud kääritatud jook, siis võib julgelt toote ka jaanikorvi asetada,“ kinnitab Haldma.

Ka kaljamaitseline jook võib välja näha ja maitseda nagu päris kali, kuid autentse joogiga on neil vähe ühist. „Kaljamaitselised joogid segatakse kokku kaljamaitseainest ja -lõhnaainest, veest ning suhkrusiirupist. Lisatakse veidi gaasi ja villitakse siis kalja etiketiga pudelisse nagu päris kaljadki. Olemuselt on need aga karastusjoogi tüüpi joogid, mis ei ole naturaalsed ning milles puuduvad kasulikud vitamiinid ja mineraalained.“ Et aru saada, mis jook on mis, tuleks lugeda hoolikalt etiketti. „Ainult siis, kui toote etiketile on kirjutatud kääritatud kali, on tegemist ehtsa kaljaga,“ rõhutab Haldma veel olulist fakti, mis kahte jooki selgelt eristab.

A. Le Coqil on ehtne kali

Maitse üle ei ole vaja vaielda ja valikuvõimalus on oluline, aga klassikalise kaljavalmistamise meetodi juured ulatuvad Eesti kultuuris kaugele ja just selle meetodiga valmib ka meie kali. Esmalt keedetakse kaljavirre, mida kääritatakse ja laagerdatakse. Kääritamisprotsessis tekib see ehtsa kalja õige magushapukas maitse, sest pärm hakkab lõhkuma linnastest tekkinud suhkrut.