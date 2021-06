Veinitalud, mida sel suvel kindlasti külastada!

Hindreku Talus asub Eesti veini kamber, kus on esindatud peaaegu kõik Eesti veinitootjad ja nende veinid. Seal toimuvad veinikoolitused, degusteerimised ja üritused, kuhu on kodumaine veinielamus sisse pikitud. Tihti on olukordi, kus veidi kirtsus ninaga külastaja lahkub kastitäie põnevate avastustega ja toob hiljem ka oma sõbrad Eesti veine nautlema.

Hindreku talu on värskelt renoveeritud talukompleks Esna jõe ääres Valgma külas Tallinna-Tartu maantee ääres. Talu ja Eesti käsitööveinid on muutunud justkui sünonüümiks. Kuigi Hindreku talu puhul ei ole tegu veinitootjaga, siis kuulub talu kindlalt Eesti Veiniteel leiduvate sihtmärkide hulka ja talu perenaisele on kodumaise veini käekäik väga südamelähedane.

Veinitalu restoran pakub à la carte menüüd peamiselt kohalikust toorainest. Veinitalu „firmaroog” on laupäevaõhtuti korraldatav „Koopalamba õhtusöök”, millel pakutakse külalistele neljakäigulist menüüd. Õhtusöögi pearoaks on kuni 12 tundi maa all küpsenud kohaliku lamba kintsuliha, mille väljakaevamisel osalevad kõik külalised.

Veinitalu asub ilusas kohas mere läheduses maalilisel Muhu saarel. Veinitalus on 10 hubast tuba, millest neljas voodid asuvad Gunnar Aarma disainitud energiapüramiidide all, kuhu kõik universumi head energiad kogunevad.

Muhu Veinitalu on Eesti esimene veiniturismitalu majutuse, restorani/terrassi ja veinikojaga. Muhu Veinitalu kannab edasi rohkem kui 100 aastat vana Luscher & Matieseni Veinitehase legendi, meie maadel kasvab veini tootmiseks mõelduna 2000 viinapuud. Veinitalus on võimalik eelbroneeringuga osaleda nii veinituuridel kui ka degusteerimistel.

Aasta ringi külalisi võõrustav Hindreku Talu pakub lisaks Eesti veini kambri võludele ka kodumaist märjukest Rabarestos – salajane koht, kuhu pääseb ainult kanuutades ja kus toimuvad lõuna- või õhtusöögid, kuhu iga käigu kõrvale on sobitatud Eesti vein.

Samuti on Eesti veinid aukohal Hindreku talu Hoovirestos, kus lisaks põnevale menüüle on lai valik klaasiga veine, nii et ühe söögikorra kõrvale on võimalik proovida erinevaid valikuid, mida Hooviresto teenindajad soovitada oskavad. Hoovirestosse tasub tulla ka põneva menüü pärast – pakume lisaks muule kohalikust toorainest valmistatud hõrgutistele ka musta kalamarja ja tuurašašlõkki.

Valgejõe Veinivilla – sommeljeest ema ja poja loodud autentsed maitsed otse loodusest!

Valgejõe Veinivilla on Lahemaa serval asuv puuvilja- ja marjaveinitalu. Veinimeistreid on villal lausa kaks: ema Tiina ja poeg Gregor, kes on mõlemad ka sommeljeed. 15-aastase veini valmistamise kogemusega Tiina hoolitseb selle eest, et veinid oleksid maitsetelt puhtad ja heas tasakaalus. Ja Gregor püüab teha nii, et veinid vastaksid ka noorema generatsiooni nõudlikele maitse-eelistustele.

Kogu veinitootmises kasutatav tooraine on pärit Eesti pinnalt ning veinid on muu hulgas ka veganisõbralikud. Veinimaja stiiliks on kujunenud puhta mahla kasutamine ilma vett lisamata, et säilitada võimalikult autentsed maitsed loodusest. Samuti katsetatakse palju ürtide ja ebatavaliste toorainetega. Veine võib leida kohalikku toorainet väärtustavatest restoranidest.



Kohalikud ja rahvusvahelised auhinnad Veinivilla veinidele räägivad enda eest: hõbemedal Paris Wine Cupilt, hõbemedal USA-st konkursilt Drink Outside the Grape, Kuldmärk Eesti Joogi konkursilt, Põhja-Eesti parim toidumeene, Põhja-Eesti esindusjook, Pääsukesemärgid mitmele veinile.

Veinitalusse kohale tulles saab mitte ainult veini kaasa osta, vaid ka degusteerida, ettetellimisel süüa suurepäraseid kohalike talude toorainest tehtud sööke, mängida terve meeskonnaga veiniorienteerumist ning käia saunas ja isegi veinivannis! Veini saab maitsta lisaks ka meeleolukal metsaretkel ja Hara sadamas glamuuripiknikul. Kui aga soovite oma firma veini oma sildiga, siis tuleb veinimeistriga läbi rääkida ning koostöös valmib ainulaadne vein, millist ei ole kellelgi teisel.