Kas tead ideaalse juustuvaagna koostamise saladust? See on lihtsam, kui arvata oskad!

Õhtuks eelistan valmistada vaagna, kus on erineva valmimisajaga juustud ja nende kõrvale sobivad marjad ja džemmid. Olen enda jaoks avastanud, et suurepäraselt sobib õhtuse filmi juurde peotäis kuivatatud jõhvikaid, 24 kuud laagerdunud Džiugase juustukuubikuid ja natuke viigimarjamoosi.

Samas ei saa ma enam tavasöökide puhul hakkama ilma Džiugase riivitud juustuta. Haaran Selverist paki ja sokutan seda nii pastaroogadele, supi sisse kui ka salatitesse, sest see annab maitset, kuna on umami ehk looduslik maitsetugevdaja.

Džiugase juustudel on erinevad laagerdusajad, milline nendest sobiks hästi snäkilauale ja milline näiteks toidu valmistamiseks? Kuidas nende vahel valida?

Snäkilauale sobivad kõik, alates 12 – 120 kuud. Toiduvalmistamiseks on kõige paremad 12, 18 ja 24 kuud. Kaheksateist kuud laagerdunud sobib nii suppidele kui ka salatitesse. 12 ja 24 on nii pastaroogadele kui ka küpsetamiseks. Eks siis ranget korda ei ole, pigem igaüks ise vaatab ja katsetab, kuidas juust tema roogades maitseb ja kuhu mida kasutab.

Kui pakkuda Džiugase juustu snäkivaagnal, siis mida võiks silmas pidada? Millega see kõige paremini sobitub?

Snäkivaagnale saab juustud paigutada ringiratast. Alustada kõige nooremast ja liikuda vanema poole. Iga juustu kõrvale on hea midagi näksida. 12 kuud vana juust on väga maitsev koos viinamarjadega, 18 kuu vanust juustu meeldib mulle süüa kuivatatud jõhvikate ja grissini’dega. Samas 24 kuud laagerdunud juust maitseb hästi mee ja mandlitega, aga ka jõhvikad sobivad selle juurde. Kolmkümmend kuus kuud laagerdunud juustu söön India pähklite ja viigimarjamoosiga ning 48 kuud laagerdunud juust on parim pirnisektoritega.