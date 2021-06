Sellel suvel grillime homaare ning avastame enda ja sõprade jaoks uued maitsed

Selleks, et saada suurepärane tulemus, on meil vaja kuut komponenti; esiteks võid, teiseks, tükike küüslauku, kolmandaks peterselli, neljandaks sidrunit, viiendaks homaare ja kuuendaks ehk siis kõige tähtsam – head seltskonda. Homaaride ettevalmistus on väga lihtne. Võtate värskelt külmutatud homaari, mis on eelnevalt ülessulatatud, aga miks just külmutatud, seda sellepärast, et neid ei ole eelnevalt kuidagi töödeldud ja ülessulanuna näevad välja kui äsja püütud. Lõikate homaari pikkupidi pooleks. Pesete sisikonna kraani all välja ja kõik, mis alles jääb, on põhimõtteliselt söödav. Seejärel maitsestate kergelt soola ja pipraga. Siis valmistate ette grillsöed ning niikaua, kui söed kuumenevad, saate ette valmistada maitsevõi. Maitsevõi valmistamiseks segate toasooja või kokku hakitud küüslaugu ja hakitud peterselliga, võite võisegule ka natuke sidrunit sisse pigistada, aga see on juba maitse asi.