Elina Nechayeva toidust ja figuurist: mulle öeldi kord, et kullake, kui sina tahad ooperilauljaks saada, pead vähemalt 30 kilo juurde võtma

Kuidas on võimalik kogu naisperel võrratult heas vormis olla?! Elina arvab, et küllap on põhjus geenides, kuid endal tuleb ikka silma peal hoida. Siis turtsatab ta naerma: “Ma tean, mis on ema unistus – süüa, aga mitte paksuks minna! See on tegelikult meie kõikide unistus. Meile tohutult meeldib hea toit, kohati võib öelda, et me oleme söögi­sõltlased. Kuid kõige iseloomulikum meie perele on hea maitse, kvaliteedilembus.”

Elina enda hommik algab korraliku kõhutäiega, mille üheks osaks on kindlasti ka ingverist, sidrunist ja apelsinist värskelt pressitud shot. “See annab immuunsüsteemi boost’i. Nüüd ma olen avastanud, et Stockmannist võib saada värskelt pressitud granaatõunamahla. Seegi on väga hea immuunsüsteemile. Maagiline jook on ka kuum vesi, ingver, sidrun ja mesi,” toob ta näiteid oma lemmikutest.