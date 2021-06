Norilehtedes on muljetavaldav kogus oomega-3-rasvhappeid: ühes norilehes on sama kogus oomega-3-rasvhappeid kui kahes avokaados. Norilehti kasuta hakitult maitsevõi tegemisel või kastmetes, küpsetistes, riisi või köögiviljade maitsestamisel. Siin retseptis on see pistetud vinegreti sisse.