Sinu hea teejuht köögis: Oma Maitse suur retseptiraamat 10 aasta parimate paladega on peagi poelettidel

On lausa kummastav vaadata, kuidas kümne aastaga ei muutu meie söömisharjumustes eriti suurt justkui midagi, samas oleme täna oma toidust palju teadlikumad. Gluteeni- ja laktoositalumatust peaaegu et ei diagnoositud ning igapäevase elu sisse mahtusid nii suvilamajandus kui heade äraproovitud retseptide omavahel jagamine. Nüüd on suvilamajandus jälle tagasi, muutunud paljude perede jaoks maamajanduseks ja retseptegi jagatakse edasi — „kaubaks“ lähevad nii retrohõngulised teemad, kui täiesti uued kooslused taimetoitlaste värvikast maailmast.