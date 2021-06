Grilliguru sõnul on just SEE kõige levinum viga, mida liha grillides tehakse ja millega hea söök kindla peale ära rikutakse

“Alati tuleb võtta liha külmkapist tükk aega enne grillima hakkamist välja. Soovitatakse pool tundi-tund aega varem, mina võtan ikka tükk aega enne grillimist liha külmkapist,” ütleb Oeselg. Ta selgitab, et liha peab rahulikult temperatuuri saavutama, siis ta jääb tekstuurilt palju pehmem, kreemisem ja mahlasem. “Kui võtad liha otse külmkapist ja viskad 200kraadisesse grilli, siis see temperatuuri vahe on nii tohutu, liha läbe pingesse ja kuivab ära. Toatemperatuuril seisnud lihal hakkavad mahlad paremini liikuma.” kirjeldab ta. “Mina isegi võtan teinekord steigid juba hommikul välja, kui õhtul teen. Võib natuke soola ja pipart juurde panna, temaga ei saa midagi päeva jooksul juhtuda.”