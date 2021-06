Grillmeister Allar Oeselg õpetab: maailma lihtsaim šašlõkiretsept vajab ainult kaht koostisosa

Tema lemmiku šašlõkiretsepti jaoks vajad kaht komponenti: sibulat ja liha. Maitsesta soola ja vürtsidega. “Ühe ööpäeva hoiad külmikus, on maitsev, kaks ööpäeva hoiad, saab veel maitsvam, kolm ööpäeva hoiad, siis saab see liha kõige maitsvam,” õpetab ta. Siia võid panna äädikat, aga sibulal on eeterlikke õlisid nii palju, et jääb mulje, nagu äädikas oleks juurde pandud, aga tegelikult pole üldse vaja. Liha on isegi happeline,” selgitab Oeselg.