Murelid koogi peal ja sees

Suve hakul saabuvad meie poodidesse tume­punased murelid. Suured, läikivad ja mahlast nõretavad. Esialgu on need müügil hingehinnaga, kuid suve edenedes kannatab mureleid osta juba terve kastiga. Suurepärane külakostiks või terveks nädalavahetuseks perele nosimiseks. Murelid sisaldavad palju antioksüdante ja ohtralt kaa­liumi. Paljud maratonijooksjadki ­kasutavad taastu­miseks just mureli- või kirsimahla.