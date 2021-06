Suvel voolaku klaasidesse Itaalia vahuveinide paremik

Vahuveinide valmistamine šampanjameetodil on märgilise tähendusega. See on kallis ja aeganõudev ja valmistusviis prestiižne. Peale Prantsuse cremant’i tehakse väga häid vahuveine sel viisil ka Itaalias.