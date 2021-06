Sidrunikoore sisse serveeritud

Mõnusalt hapuka sidrunijäätise sidrunisektorite seest serveerimine on vana hea viis kogu tooraine otsast lõpuni ära kasutada. Nüüd on see saanud aga hoopis uue sisu. Nii saad aiapeo magusa vooru kanda lauda nii, et magustoidu nautimiseks ei olegi lisanõusid vaja.