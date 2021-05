VIDEO | Kuidas maitseb putukatest tehtud toit ja miks me üldse peaksime tahtma seda süüa? Vaata, mida ütleb toitumisnõustaja

Mille poolest putukate söömine meile kasulik on?

Näiteks kilgid on suurepärane alternatiiv lihale, sest nad sisaldavad 2-3 korda rohkem valku kui liha. Kilkides on esindatud kõik üheksa asendamatut aminohapet ning võrreldes taimse valguga on need inimorganismile väga kergesti omastatavad. Putukavalk on organismile omasem kui sealihast pärinev valk, valgu omastamine on munavalge järel teisel kohal. Lisaks on kilgid täis vitamiine ja mineraalained nagu B12-vitamiin, raud, magneesium, kaltsium ning sisaldavad väärtuslikke omega-3 rasvhappeid. Loe pikemalt. millised eelised putukatel liha ees veel on ning miks võiksid kaaluda putukatest valmistatud toidu oma menüüsse võtmist