Millisel moel aga maasikaid toitudes nautida, et nende maitse ei kahvatuks, vaid täiustuks veelgi? Jah, õige vastus on, et kõige parem suvemagustoit on maasikad vahukoorega! Kuid maasikaid saab pista ka nii šokolaadi- kui kohupiimakookidesse, keeta neist moosi ja kisselli ning segada kiireks magustoiduks külma vanillipiima ja saiatükikestega. Nautigem!