RETSEPT | Kuidas teha eriti head ja vitamiinirikast kuusevõrsesiirupit

Kuna C-vitamiin on inimorganismile igati vajalik aine, sest muuhulgas tõstab see inimese vastupanuvõimet haigustele, peletab stressi ning aitab ajul normaalselt funktsioneerida, tasub seda regulaarselt manustada.

Paraku enamuse inimeste igapäevamenüü selle vajalikku kogust ei taga, mistõttu tuleb lisa otsida kõrvalistest allikatest. Näiteks apteegist või, mis veelgi parem, loodusest. Siinkohal tulevadki mängu kuusevõrsed. Seega seadke sammud metsa poole ning hakake neid korjama, kuni selleks veel aega on. Mida pole just palju, sest suvi tuleb mühinal peale.

Kui suured kuusevõrsed olema peaks?

Kuusevõrsete korjamine ei erine oluliselt marjade noppimisest. Täpselt sama lihtne. Ja tüütu. Aga tasub vaeva. Haarad võrse nimetissõrme ja pöidla vahele, surud pöidla küünega peale ja hops, ongi värske võrse sul peos.

Päris nii see ei ole, et puul neid võrseid omal üldse vaja pole. Ikka on. Sama palju kui sinul. Või vaat et isegi rohkem. Sestap ära puud võrsetest päris tühjaks nopi. Ikka mõistlikult. Ja soovitatavalt mitte ühest küljest vaid ringiratast.

Seda kah, et parimad võrsed kasvavad puhtas looduses, ehk ära neid maanteed ääristavast kuusehekist noppima mine. Ikka metsa, jah! Ja soovituslik on korjata võrseid, mille pikkus jääb sinna 2-5 sentimeetri vahele. Väiksemaid punne pudistades kulutate lihtsalt liiga palju aega. Ja pikemad… pikemad on juba puised.

Siirupi valmistamine

Hää küll… saite purgitäie kuusevõrseid nopitud. Aga mis nendega nüüd peale hakata või kuidas neid säilitada? Üks hea võimalus on sügavkülmas, ilma eelnevalt töötlemata. Teine moodus on teha neist siirupit. Eriti siis, kui sügavkülmas piisavalt ruumi pole või see on muud head-paremat täis.

Kuusevõrsesiirupit saab teha mitut erinevat moodi, kuid kõige lihtsam variant on suruda need tihkelt koos suhkruga purki ning jätta kinnisena mõnda varjulisemasse kohta seisma, kuni suhkur on kasvudest eralduva vedeliku mõjul täielikult lahustunud. Seejärel kurna võrsed välja ning valmis ta ongi.