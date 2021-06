Pho, supp, on üks Vietnami köögi kolmest vaalast, millel see maitsete maailm püsib, kalakaste (nouc mam) ja dipid on ülejäänud kaks. Viimistletud ja keeruliste maitsetega roogi mekkides ei saa lääne inimene Vietnamis tihti aru, mida või keda ta sööb ja parem ongi.

Vietnamlastel on intrigeeriv komme nahka panna loomad, keda meie lemmikute ja pereliikmetena poputame. Seal pole vahet, kas sünnid kana, sea, koera, kassi, rohutirtsu või vesipühvlina – varem või hiljem süüakse sind tõenäoliselt ikkagi ära.