RETSEPTID | Rohkem rohelist! Vitamiinirikas SPINAT sobib nii pirukasse, pastaga kui kalaroa kaaslaseks

Nüüd, kui väljas on juba peaaegu soe, tahaks rohkem värsket ja rohelist, aga kuna suvekuumust veel ei paista, kulub mõni hea saiake või pastaroog ka ikka marjaks ära. Spinat on selles osas tänuväärne: see roheline vitamiinipomm sobib pirukatesse ja pastaroogadesse nii hästi, nii et saad meeldiva kasulikuga ühendada.