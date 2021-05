Telliskivi kvartalis puhub testipäeval külm tuul, söögi- ja joogikohtade uksed on kinni, mõni üksik inimene tuleb vastu, vedades mantlikraed ninani. Meie läheme Fotografiskasse, uksel on silt: ainult kaasamüük. Meid valdab elevus, sest pühapäeva-brunch’i tellimus juba ootab meid. Kohvikuleti tagant ulatataksegi meile suur pappkast ning väiksem valge karbike koos selgitusega, et selles on pontšikud. Nüüd ei loe enam kõle tuul ega ootamatu sadu – lülitame jalad neljandale käigule ning ruttame oma kodukööki kõike ette valmistama.