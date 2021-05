RETSEPT | Särtsakas Mehhiko salsa pico de gallo sobib nii prae kõrvale kui snäkilauale

Pico de gallo on mehhikopärane värske salsa. Tõlkes tähendab see “kuke nokk”. Sobib hästi prae kõrvale, aga sama hästi ka snäkilauale, et salsat siis kolmnurksete tortilla tšipsidega kühveldada.