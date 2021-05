EMALE! Vaid viiest komponendist koosnev ülilihtne vahukoorekook maasikatega

Kõik emad on kunagi olnud väikesed tüdrukud. Meie emadepäevakook on pühendus emmedele, kes väikeste plikadena maasikaid suhkru ja koorega sõid. Täpselt nii kooreselt ja maasikaselt see panna cotta maitsebki! Vaid viiest koostisosast kooki on ülilihtne teha — vahukoort ei pea vahustama.