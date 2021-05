Elustiilidisainer Merit Raju ema teeb väga ägedat toorkooki! Raju: ema toidud on alati ajast ees käinud

Raju räägib, et tema ema eelistab kõike, mis on ise hästi naturaalselt kasvatatud ja tütar pole siiani talt õppinud neid ägedaid letšo ja kurkide marineerimise retsepte. “Mulle väga meeldib, et ta käib ajaga hoogsalt kaasas ja ees — ei kasuta marineerimiseks tavalist äädikat, vaid õunaäädikat, ei maitsesta tavalise, vaid musta soolaga, valdab igasuguseid vegan retsepte, väetab oma taimi hapendatud kõrvenõgese leotisega ja sügisel külvatud ja sinnasamasse kõdunenud sinepitaimedega,” kiidab ta.