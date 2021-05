Lihtne klassika: laulja Alen Veziko valmistab tänaseni ema kuulsat munasousti

Veziko ütleb, et kui tema on köögis pigem eksperimenteerija, on ema retseptipõhisem, kuid maitseainetest suudab ema kasutada selliseid, mille nimesid mees isegi ei tea. Ise kasutab ta maitseainetest peamiselt ainult soola ja ülejäänud nüansid üritab saavutada komponentidega. Särtsu andmiseks kasutab ta aga tihtipeale mett ja sidrunit.