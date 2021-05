Artjom Savitski ema retsept: valgevene makanka on maitsev kaste, kus saab ära kasutada külmikusse jäänud lihajäägid

Savitski meenutab lapsepõlvest sooja sõnaga ema lasanjet. Ehkki ema valmistas seda harva, oli see tema jaoks alati pidupäev. Üleüldse armastab ta siiani väga Itaalia toitu. “Kui keegi annab valida kartuli ja pasta vahel, siis ilmselgelt valin teise!” on ta kindel.

Enda toiduvalmistamisest meenub talle lapsepõlvest üks kole äpardus — ajast, mil ta oli 9-aastane. “Sõber, produtsent Karl-Ander Reismann oli mul külas ja mõtlesin esimest korda elus meile pelmeene praadida. Varasemalt olin neid ainult keetnud. Panin tule maksimumi peale ja viskasin otse sügavkülmast pelmeenid pannile. Mõistagi läksid need esimese viie minutiga mustaks ja kõrbema. Olukorra päästmiseks otsustasin sinna lisada hunnikuga hapukoort. Loomingulisus aga ei andnud rahu ja tundus hea mõte sinna juurde ka ketšupit panna. Ühesõnaga kavandatud algsest ideest tuli välja mustade pelmeenide hapukoore-ketšupi supp, mis oli äärmiselt rõve ja ei näinud apetiitne välja. Karl ütles mulle tol päeval ausalt, et ma ei tohiks süüa teha,” naerab ta.

Savitski ema on Valgevene juurtega ning just sealt see retsept pärineb. Makanka on lihakaste, millesse kastetakse pannkooke. See on väga lihtne retsept ning siin saab edukalt ära kasutada külmikujäägid.