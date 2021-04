Grillihooaeg on alanud! Viis asja, mida tuleb kindlasti meeles pidada, et grillimine kindla peale õnnestuks

Eriti hoolas tuleb olla gaasigrillide puhul. Gaasilekke kontrollimiseks sega võrdsetes osades vett ja nõudepesuvahendit ning määri sellega kõik ühenduskohad ja voolikud. Seejärel lülita gaas sisse. Kui seebist hakkavad tekkima suured mullid, on see märk voolikus olevatest väikestest aukudest või nõrkadest ühenduskohtadest.

Kui grillil esineb probleeme, siis ära hakka neid ise parandama, vaid kontakteeru spetsialistiga, kes seda oskab. Katkise grilli kasutamisel võid seada ohtu iseenda ja ka teised ümberviibivad inimesed. Uue grilli puhul tutvu enne kasutamist kindlasti kasutusjuhendiga ja ohutusnõuetega. Pea meeles, et grilli tuleb ka regulaarselt puhastada, et selle pinnale ei koguneks rasv, mis on soodne pind soovimatu tule tekkimiseks.

Kus on turvaline grillida?

Grill peab olema ohutus kauguses majast, garaažist, rõdust, kergesti süttivatest materjalidest ja kuivanud taimedest. Lahtise leegiga grilli puhul on see vahemaa vähemalt 5 meetrit, söegrillil aga minimaalselt 2 meetrit. Veendu, et grill asetseks ka stabiilsel pinnasel. Kõikuv grill võib kergest ümber minna ja kujutab seetõttu endast suurt tuleohtu.



Kindlasti ei tohi grillida siseruumis. Lisaks tulele, eraldub grillides vingugaasi, mis ebapiisava õhutusega ruumis võib olla surmav nii loomadele kui inimestele. Kortermaja juures grillimise puhul tuleb arvestada ka naabritega ning maja ühisalal grillimine tuleb kooskõlastada korteriühistuga.

Grilli süütamine ja sellel küpsetamine

Grilli süütamiseks tohib kasutada ainult spetsiaalselt selleks mõeldud süütevedelikke. Grilli süütamisel ei tohi kasutada tuleohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, atsetooni jne, kuna need võivad tekitada plahvatuse, mis võib põhjustada raskeid põletusi. Leekidest peab eemal hoidma ka alkohoolseid jooke.