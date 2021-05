Maal pole aega muremõtteid mõlgutada

Jah, me teame, et linnades on restoranipidajad hädas. Aga kuidas on maal lood? Kas saab endiselt minna mõnusalt kuhugi kaugele “metsa” turismitallu, et end argimuredest välja lülitada? Ja kas pererahval on kohalikele häid maitseüllatusigi varuks? Uuele olukorrale vaatavad otsa Pärnumaa Maria talu (28 tegutsemisaastat), Läänemaa Puise nina talu (22 a) ja Võrumaa Kirsi talo (6 a) pererahvas.