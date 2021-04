VIDEONIPP | Tõenäoliselt oled üht igapäevast köögiriista alati valesti kasutanud! Vaata nõksu, mis elu palju lihtsamaks teeb

Kõik kokkamise fännid on pidanud oma elus kokku puutuma vispliga. Vahukoore vahtu kloppimine võib kaasa tuua omajagu tööd randmele ja käsivarrele ning on ausalt öeldes üks üsna tüütu tegevus. Kuid milline on parim viis vispliga vahustamiseks ning kuidas vahukoore kõige kiiremini kohevaks saab? Vaata videost!