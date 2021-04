RETSEPTID õhtusöögiks: Bologna ja pikkpoiss, aga mitte hakklihast, vaid hoopis läätsedest!

Läätsed on äärmiselt valgurikkad. Näiteks sajas grammis läätsedes on pea pool päeva soovituslikust valgukogusest. Läätsed on ka kolesteroolivabad ning madala rasvasisaldusega, mistõttu on nad head südamele ja veresoonkonnale. Lisaks on see kaunvili suurepäraseks mineraalainete allikaks. Läätsedes leidub nii kaltsiumit, fosforit, rauda, tsinki kui ka kaaliumit. Vitamiinidest on läätsedes palju B-rühma vitamiine ja neis on ka kõrge foolhappe sisaldus.