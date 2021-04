Just nii tihti peaksid sa välja vahetama oma nõudepesusvammi

Alustame sellest, et esiteks tuleks köögis alati kasutuses hoida kaks erinevat pesuvahendit — üks nõude pesemiseks, teine tööpindade ja laua puhastamiseks. Ristsaastumise vältimiseks on vägagi mõistlik see väike investeering teha ja mitte üheainsa nuustikuga kogu kööki üle kasida. Kui sa nüüd selle peale pisut mõtled, siis taipad ilmselt isegi, et nuustik, millega oled pesnud lõikelauda, millel oled lõiganud värsket kanaliha, ei saa ühekordse poolsooja vee all loputamisega kindlasti lihajääkidest puhtaks ning kui lähed sellega otse edasi lauda pühkima või veeklaasi pesema, suurendad oma võimalusi salmonelloosi nakatuda mitmekordselt.

Kuidas siis nõudepesusvammi eest hoolt kanda? USA põllumajandusministeeriumi ametlik soovitus on desinfitseerida svamme mikrolaineahjus või nõudepesumasinas. Seal hävub kuni 100% svammi sisse peitunud pahalastest. Enne mikrolaineahju pistmist tuleb nuustik kindlasti märjaks teha, sest kuivalt võib ta mikrolaineahjus põlema süttida. Nõudepesumasinasse pista oma nuustikud ülemisele restile

ja lülita sisse kuivatusrežiim.

Pärast iga kasutuskorda tuleb svamm korralikult puhtaks loputada ja kuivaks pigistada ning seejärel puhtale ja kuivale, soovitatavalt hea õhuringlusega pinnale kuivama panna. Põhjalikult tuleks nuustikud üle pesta ülepäeviti.

Millal need siis minema visata tuleks? Kindlasti enne seda, kui need haisema hakkavad! See on rusikareegel — kui mingi imelik lõhn juba küljes on, siis ei ole mõtet seda mõni eurot maksvat abivahendit enam päästma hakata. Viska lihtsalt minema ja võta uus, sest halb lõhn annab märku, et svammi sees toimub midagi jõledat ja seda jälkust sa oma nõude külge ju ei soovi!

Teine raudne reegel on see, et üle kahe nädala ei tohiks ükski nõudepesusvamm kasutuses olla. Ka siis, kui järgid usinalt kõiki puhastamise ja desinfitseerimise reegleid.