Coop Kokad tõid koos teadlastega turule uued tervislikud valmistoidud

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) projektijuhi Madis Jaagura sõnul on viimastel aastakümnetel olnud avalikkuse tähelepanu all nii suhkrud, soolad, rasvad kui ka valgud, kuid tähelepanuta on jäänud kiudained, mis aitavad korras püsida seedetalitlusel ja toetavad kõhu mikrofloorat ning seeläbi ka kõigi teiste vajalike toitainete korrektset omastamist. „Keskmine inimene sööb poole vähem kiudaineid, kui tegelikkuses peaks, mistõttu pöörasime „Sööme targalt“ valmistoitude sarjas erilist tähelepanu just kiudainetele,“ ütles Jaagura, kes uurib TalTechi doktorandina toitumise mõju kõhumikroobidele ja tervisenäitajatele. Kiudaineid saame me peamiselt teraviljadest, köögiviljadest, kaunviljadest ja puuviljadest, aga ka seemnetest ja pähklitest. Uues sarjas tunneb suure kiudainesisaldusega toidud ära pakendimärgise „Kiudaineallikas“ või „Kiudainerikas“ abil.