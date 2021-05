OMA MAITSE mainumbris: kallimaga piknikule, emaga maasikaid sööma, sõbrannadega metsa kevadist supertoitu jahtima ja lastega koduaeda juurikaid kasvatama

Ka kolleegide jälle silmast silma nägemine teeb meele nii rõõmsaks, nagu oleks ei tea kus kaugel maal vahepeal ära käinud. Rõõmsam teretamine kostab kogu päeva jooksul siit ja sealt. Väikeseid seiku on teisigi. Kui varem kadus igaüks oma kohvitassiga kärmelt töölaua taha, siis nüüd kostab kööginurgas aparaadisurinast üle elav seltskondlik jutuvada.

Lapsed, just koolilapsed, need on üldse kui vangis eland ... Istunud ­kannatlikult ekraanide taga ja õppinud kuis jaksanud ... Kui väsimus kasvab üle pea, pole tuim tunne kaugel. Diivanile vajuvad nii terve päeva rööp­rähelnud vanemad kui kõigest tüdinenud lapsed ja korralikuma ­toidu tegemise ajaks pole alles ei energiat ega huvi, mida üldse süüa tahaks.

Just see on hetk, mil tuleks poodi värske järele minna või uurida majaümbrust, nagu Tuuli Mathisen soovitab artiklis Kevadrohelised kiired toidud, ja vaadata, mida sealt juba nüüd toidu sisse napsata saab. Taimetark Kristel Vilbaste loeb ka sõnad peale, et mida mitmekesisemad on meie valikud, seda parem. Vaata: Elurikkus, eluvaesus

Esimesest karbitäiest maasikatest pole ka pikalt midagi rääkida. Olgugi Kreeka omad, mõjub nende suur aroom ikka nii lummavalt! Maasikatest valmistavad magusat nii Mari-Liis Ilover (Maasikad viiel parimal moel) kui Rita Osa (Vahukoorekook maasikatega). Mari-Liis varustab meid ka rea klassikaliste siidiste kastmetega, mida on iseäranis mõnus igasugustele marjadele niristada: Oh seda siidi ja sametit

Aga alati ei aita ka maasikad. Et elukorralduslikud kevadpinged üle pea ei kasvaks, õpetas mind koolis kunagi üks kogenud pedagoog järgima kolme asja: “Söö korralikult, vaata, et magada oleks mõnus (see ei tähenda ainult magatud tundide arvu, vaid ka voodi peab olema tipp-topp, padjad kohevad ja voodipesu pehme) ja käi kord päevas vähemalt tund aega väljas!”