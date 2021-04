Kas teadsid? Köögirätikuid ei tohi mingil juhul tavapesuga koos pesta

Selleks, et kõik köögitegelased rätikutelt häviks, on vaja vähemalt 60 kraadi, kui võimalik, siis isegi veel kangemat kuumust. Loe hoolega infot oma köögirättide siltidelt ja talita nende järgi.

Eriti räpased ja määrdunud rätikud tuleks enne masinasse panemist kindlasti üle loputada või puhtaks raputada, et toidujäänused masinasse ei jõuaks. Masin neid lahustada üldjuhul ei suuda ning lisaks ristsaastumisele võivad need ka ummistuse tekitada.

Ainus erand, mil tõesti on enamvähem aktsepteeritud köögirätikut koos teiste rõivastega pesta, on puhul, kui oled rätti kasutanud ainult seebiga pestud käte kuivatamiseks ning tööpindade ja mustade nõudega sel kokkupuudet olnud pole.

Muide, kas teadsid, et käte ja nõude jaoks peaks köögis olema kindlasti eraldi rätikud? Kas sul on? Kui veel mitte, siis on nüüd viimane aeg ka see reegel oma köögis sisse seada, et pisikute levimise oht miinimumini viia.