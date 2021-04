Proovi ka! 42 kilo kaalust kaotanud naine peletas magusaisu ühe väga nutika nipiga

Jaana Aunapuu on eluaeg kaaluga hädas olnud, aga nüüd võttis ta ennast käsile ja võttis nii palju kaalust alla, et ema on juba palunud tal mitte liiga kõhnaks jääda. Magusaisu peletamiseks on naisel üks hea nipp teistelegi soovitada.