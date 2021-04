Füüsik selgitab: miks peab pärmitainast nii hoolega sõtkuma?

Mingit muret pole ka liha- ja kapsapirukatega — klassikaliselt kuumas õlis. “Kõigi nende algus on pärmitainas ja see, kuidas saada tainas õigeks. Tihti on Eesti kodudes retseptis kirjas, et sõtku tainast ja lisa jahu, seni kuni tuleb käte küljest lahti. Ei, jahu ei ole juurde vaja! On vaja aru saada, mis tainast sõtkudes juhtub. Gluteenimolekulid haakuvad üksteise külge ja kui nad on piisavalt kinni haakinud, siis tainas tulebki käe küljest lahti. Miks on vaja vähem jahu panna? Tainas on siis õhulisem, kergem. Õhulisust me sealt otsime, see tekitab hea tunde ja küpsetis on ka teisel-kolmandal päeval mõnus ja mahlane.”